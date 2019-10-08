найти ×
   
  • USD +0.04
    64.87
  • EUR +0.09
    71.24
СохранитьСохранено0
×

10118

Число нападений на журналистов выросло в России за два года на 22%

Small f1a6d446e0
© pexels.com

© pexels.com

За два минувших года в России было зафиксировано 435 случаев нападений на журналистов, а также угроз в их адрес.

Этот показатель на 22% превышает предыдущий за аналогичный период, а угроз же стало больше на 48%, сообщается в докладе фонда Justice for Journalists («Справедливость для журналистов»).

По мнению экспертов фонда, нападения на российских журналистов подразделяются на три основных типа: физические, нефизические (в том числе в киберпространстве) и атаки со стороны властей, в которых используются юридические и/или экономические механизмы.

Как сообщает RTVi, последних в 2017 году было 70, а за девять месяцев 2019 года — уже 160.

По данным издания, за рассматриваемый период погибли 14 российских журналистов. Наиболее резонансным стало убийство в ЦАР журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
153426727читать позжечитаю позже
Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
28471062читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

13030364читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

3031121читать позжечитаю позже