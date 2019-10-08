Число нападений на журналистов выросло в России за два года на 22%

За два минувших года в России было зафиксировано 435 случаев нападений на журналистов, а также угроз в их адрес.

Этот показатель на 22% превышает предыдущий за аналогичный период, а угроз же стало больше на 48%, сообщается в докладе фонда Justice for Journalists («Справедливость для журналистов»).

По мнению экспертов фонда, нападения на российских журналистов подразделяются на три основных типа: физические, нефизические (в том числе в киберпространстве) и атаки со стороны властей, в которых используются юридические и/или экономические механизмы.

Как сообщает RTVi, последних в 2017 году было 70, а за девять месяцев 2019 года — уже 160.

По данным издания, за рассматриваемый период погибли 14 российских журналистов. Наиболее резонансным стало убийство в ЦАР журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.