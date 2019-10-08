DJ Smash простил по случаю праздника избивших его экс-депутата и промоутера

В честь еврейского религиозного праздника всепрощения Йом-Кипур DJ Smash (Андрей Ширман) простил избивших его экс-депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнева и промоутера Сергея Ванкевича.

Об этом диджей сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.

«Нужно быть великодушным и уметь прощать, — сказал DJ Smash. — Поэтому они полностью свободны».

Он также добавил, что нужно уметь отпускать.

Как писал «Ридус», Ширмана избили в пермском ночном клубе «Дом культуры» в феврале 2018 года после того, как он отказался сделать фото на память. В результате инцидента DJ Smash получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

На видео, которое рэпер Тимати (Тимур Юнусов) разместил в Instagram, Ширман рассказал, что челюсть ему «сложили и поставили пластину, которая может остаться на всю жизнь».

Судебный процесс по делу начался 29 июня 2018 года. Защита попыталась оспорить квалификацию уголовного дела, заявив, что драка с DJ Smash произошла не из хулиганских побуждений: Телепнев защищал друга, а Ванкевич сам получил травмы во время потасовки. Однако суд не учел эти доводы и приговорил обоих фигурантов дела к двум годам лишения свободы. В своем последнем слове Телепнев попросил прощения у потерпевшего. Также он напомнил, что у него есть дети, о которых он не сможет заботиться, если будет лишен свободы.

В октябре 2018 года Телепнева исключили из «Единой России».



По данным РИА Новости, на прошлой неделе Ванкевича отпустили из колонии во исполнение судебного решения о замене срока лишения свободы на ограничение свободы. При этом Телепнев по-прежнему отбывает свой срок в колонии-поселении.