В суде Алибасову посоветовали вливать «Крота» в трубы, а не в себя

Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения иск продюсера группы «На-На» Бари Алибасова к производителю моющего средства «Крот» и сети гипермаркетов «Ашан».

Как сообщает ФАН, судебное заседание началось с целого списка ходатайств, которые озвучивала сторона обвинителя.

В итоге суд одобрил лишь несколько из них, в частности, приобщил к делу чек о покупке помощником продюсера моющего средства, которым звезда отравился, отмечает издание.

Также было принято решение обойтись без представителей Роспотребнадзора, хотя на предыдущем заседании суд потребовал участия третьей стороны.

Истец объявил, что за курс восстановления его здоровья в австрийской клинике запросили более 133 тысячи евро. В результате он оценил причиненный ему моральный вред в 85 млн рублей, а ущерб здоровью — в 15 млн рублей.

В свою очередь представитель «Ашана» заявил, что «Крот» соответствует всем требованиям качества и безопасности. «Средство для очистки труб надо вливать в трубы, а не в себя», — приводит его слова «360».

В итоге иск Алибасова был отклонен. Как пишет газета «Известия», истец может обжаловать это решение в Московском городском суде.

Напомним, 4 июня 72-летний Бари Алибасов был госпитализирован в институт Склифосовского с диагнозом ожоги пищевода четвертой степени. Причиной ожогов было названо то, что он случайно выпил средство для очистки труб. Когда Алибасова выписали из больницы, он устроил скандал со своими родственниками.

Пока Алибасов находился на лечении, окружение продюсера рассказывало журналистам во всех подробностях о пропаже, поиске и обретении его кота, а также раскрыло детали его предполагаемого завещания.

Ранее некоторые медики предполагали, что история с отравлением Алибасова могла быть спланированной инсценировкой. На это сын продюсера в разговоре с «Ридусом» ответил, что диагноз его отца могут подтвердить в больнице, где он лечился. Затем он все же признал, что история с отравлением принесла им рекламных предложений на 26 миллионов рублей, а PR-директор группы «На-На» Вадим Горжанкин публично заявил, что «спектакль» был нужен для поддержания популярности и уровня доходов его клиента.