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В Саратове троих полицейских заподозрили в пытках раскаленным утюгом

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© flickr.com

© flickr.com

В Саратове расследуется уголовное дело в отношении троих полицейских, которых подозревают в применении к задержанному пыток с использованием раскаленного утюга.

Сотрудникам полиции, превысившим должностные полномочия, грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, они избили в отделении 32-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления, а затем «причинили потерпевшему ожоги нагревающимся металлическим прибором», сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данному факту проводится служебная проверка.

Ранее «Ридус» писал о том, что суд в Астрахани приговорил бывшего полицейского к полутора годам лишения свободы за пытки задержанного электрошокером.

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