Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Сегодня, 8 октября, стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике, которых объявили на конференции в Стокгольме.

Ими стали Джеймс Пиблз за теоретические исследования в космологии, а также Мишель Майор и Дидье Кело за работу в области экзопланет. Они обнаружили первую экзопланету, относящуюся к типу Солнце.



Физика стала очень непредсказуемой наукой, и сложно предугадать, кто возьмет премию. Про физику сложно рассказывать популярно, она очень сложная. Про черные дыры знают все, но ведь физика — это гораздо больше. С нетерпением ждем объявления лауреатов, — рассказал астрофизик Сергей Попов на онлайн-трансляции церемонии.

Одним из главных претендентов на премию был профессор Оксфордского университета Артур Экерт, который создал новый тип безопасной коммуникации на основе квантовой запутанности.

Вчера были названы лауреаты премии по медицине и физиологии. Ими стали Уильям Келин, Петер Ратклифф и Грегг Семенц за исследование, как живые клетки реагируют на присутствие кислорода.

Церемония награждения состоится 10 декабря 2019 года в Стокгольме.

Напомним, что в прошлом году Нобелевку по физике присудили Артуру Эшкину за оптический пинцет, Жерару Мору и Донне Стрикленд за разработку высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов.