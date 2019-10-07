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Умер основатель рок-группы Lynyrd Skynyrd Ларри Янструм

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© facebook.com

© facebook.com

В США на 71 году жизни скончался басист и один из основателей американской рок-группы Lynyrd Skynyrd Ларри Янструм.

Печальная новость появилась на странице в Facebook другой рок-группы — 38 Special, в которой он тоже играл.

«Большой Человек с Большим Басом покинул нас. Он раскачивал арены по всему миру и сумел воплотить в жизнь свою мечту». — сказано в посте рок-коллектива.

«Он был действительно единственным в своем роде, приятным попутчиком и отличным другом для всех, кто смотрел на жизнь с юмором. Он всегда поддерживал наше настроение — добрый человек с большим сердцем для всех, кто встречался на его пути. Мы будем скучать по нашему другу и партнеру», — написали члены группы 38 Special.

В сообщении не говорится о причине смерти музыканта.

Ларри Янструм родился 22 июня 1949 года в Питтсбурге, штат Пенсильвания. 

В 1964 году вместе с тремя музыкантами создал группу Lynyrd Skynyrd. Мировую известность коллективу принесли песни Sweet Home Alabama и «Free Bird.

В 1971 году покинул команду, а спустя шесть лет начал играть в 38 Special. В 2014 году ушел из группы из-за травмы руки.

Как сообщал «Ридус», в воскресенье, 6 октября, в возрасте 80 лет ушел из жизни экс-барабанщик британской рок-группы Cream Джинджер Бейкер.

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