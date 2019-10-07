Росгвардия не нашла нарушений при задержании актера Устинова

В действиях своих сотрудников во время задержания актера Павла Устинова 3 августа в центре Москвы Федеральная служба войск национальной гвардии (Рогвардия) не нашла нарушений, сообщает ТАСС.

В сентябре секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников обратился к главе Росгвардии Виктору Золотову с просьбой проверить информацию о том, что актера избили во время задержания.

Мельников рассказал агентству, что получил ответ, в котором говорится об отсутствии противоправных действий сотрудников ОМОН при задержании актера.

По словам Мельникова, ранее Устинов отправлял в ОНК обращение, в котором говорил, что был избит при незаконном задержании сотрудниками Росгвардии. Актер во время нахождения в СИЗО жаловался на боли в спине.

Как сообщал «Ридус», Устинов раскрыл журналистам обстоятельства своего задержания, после которого был обвинен в вывихе плеча сотруднику Росгвардии.

Он сообщил, что в автозаке сразу после задержания его «посадили в общую клетку со всеми остальными», однако затем у него потребовали паспорт и предъявили обвинение в том, что он «вывихнул сотруднику плечо».

«Два омоновца общались шепотом между собой. Я слышал, как один говорил слова вроде „давай выберем кого-нибудь посолиднее“ и ткнул на меня пальцем. Говорит, выходи. Я вышел, меня посадили уже не в клетку, а в машине на сиденье у выхода. Они отошли в сторонку, пошептались, подошли ко мне через десять минут и говорят: „А вы сотруднику вывихнули плечо“», — вспомнил он.

Напомним, что Павел Устинов был задержан 3 августа в Москве на Пушкинской площади во время несогласованного митинга. Актеру было предъявлено обвинение в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, он оказывал сопротивление при задержании, в результате чего росгвардеец получил вывих плеча.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил актера к трем с половиной годам колонии общего режима. Судья Алексей Криворучко отказался приобщать к делу видео задержания актера, предоставленное защитой.

В защиту Павла Устинова высказались многие представители общественности и государственные служащие.

20 сентября Мосгорсуд постановил освободить актера из-под стражи под подписку о невыезде.

30 сентября Мосгорсуд приговорил Павла Устинова к году лишения свободы условно. Сам Устинов в суде заявил, что на него напали, когда он хотел позвонить другу.