Итальянский велогонщик погиб на трассе в 100 метрах от финиша
- 07 октября 2019, 19:39
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Итальянский велосипедист Джованни Яннелли погиб в результате падения в 100 метрах от финиша во время гонки Molino Dei Torti в Пьемонте, пишет местная La Gazetta dello Sport.
Издание отмечает, что вовремя падения молодой человек ударился головой о бетонный парапет.
Велосипедиста госпитализировали, врачи удалили ему опухоль, которая образовалась в результате падения, и ввели в искусственную кому. Спортсмен умер, не приходя в сознание.
Яннелли было 22 года, он выступал за любительскую команду Hato Green Tea Beer из Пато, сообщает газета.
Молодой человек был сыном вице-президента тосканского комитета Итальянской федерации велоспорта Карло Яннелли.
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