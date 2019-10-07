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Итальянский велогонщик погиб на трассе в 100 метрах от финиша

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© federciclismo.it

© federciclismo.it

Итальянский велосипедист Джованни Яннелли погиб в результате падения в 100 метрах от финиша во время гонки Molino Dei Torti в Пьемонте, пишет местная La Gazetta dello Sport.

Издание отмечает, что вовремя падения молодой человек ударился головой о бетонный парапет.

Велосипедиста госпитализировали, врачи удалили ему опухоль, которая образовалась в результате падения, и ввели в искусственную кому. Спортсмен умер, не приходя в сознание.

Яннелли было 22 года, он выступал за любительскую команду Hato Green Tea Beer из Пато, сообщает газета.

Молодой человек был сыном вице-президента тосканского комитета Итальянской федерации велоспорта Карло Яннелли.

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