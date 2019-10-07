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Путин повысил зарплату президенту и премьеру РФ

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© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября нынешнего года заработной платы главе государства и председателю правительства.

Кроме того, повышена зарплата главам Генеральной прокуратуры, Следственного комитета РФ, Министерства обороны, Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Росгвардии, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны и Государственной фельдъегерской службы.

Денежное вознаграждение президенту и премьеру, а также главам всех вышеперечисленных служб увеличивается на 4,3%.

Соответствующие указы об индексации зарплат опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Путин повысил зарплаты сотрудникам Министерства иностранных дел и федеральным госслужащим, напоминает газета «Известия».

Кроме того, как сообщал «Ридус», с 1 октября президент повысил зарплаты российским судьям.

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