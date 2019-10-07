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Синоптики пообещали москвичам «сентябрьское» тепло

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© MAXIM SHIPENKOV / EPA

© MAXIM SHIPENKOV / EPA

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в столичный регион после сильного похолодания вернется «сентябрьское» тепло.

По его словам, температура в ближайшие дни будет расти каждые сутки на один-два градуса, сообщает «Интерфакс».

Метеоролог отметил, что если в понедельник столбики термометров не поднимутся выше 4 градусов, то во вторник они уже покажут 5—6 градусов выше нуля, в среду — 6—8 градусов, а в четверг поднимутся до 11 градусов.

При этом до выходных существенных осадков не ожидается.

А вот в субботу, 12 октября, через регион может пройти атмосферный фронт и вероятность осадков увеличится, отметил эксперт в беседе с агентством.

Как сообщал «Ридус», прошедшая ночь стала самой холодной с начала октября. При этом за сутки на столичный регион выпало около 17% месячной нормы осадков, в некоторых районах Москвы и области шел снег.

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