США запланировали крупнейшую за 25 лет переброску войск в Европу

Весной следующего года Североатлантический альянс (НАТО) проведет в Европе масштабные учения Defender 2020 («Защитник 2020»), пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Как стало известно изданию, Пентагон планирует перебросить в Европу 20 тысяч военнослужащих.

Журнал отмечает, что это будет «самая большая передислокация войск» США на европейский континент за последние 25 лет.

Всего в маневрах примут участие 37 тысяч солдат из 19 стран альянса.

Учения будут проходить на территории Польши и стран Балтии. Германия станет логистическим центром на время проведения маневров.

Целью учений заявлено повышение боеготовности стран НАТО и сдерживание вероятного противника.

Как сообщал «Ридус», в июле Министерство обороны США начало поиск подрядчиков для переброски и развертывания крупных сил в странах Европы.

В марте нынешнего года в Соединенных Штатах приняли решение о возвращении к стратегии внезапного развертывания американских войск в Европе.

Таким образом, Вашингтон возвращается к стратегии, разработанной Пентагоном во времена холодной войны для сдерживания Советского Союза.