США запланировали крупнейшую за 25 лет переброску войск в Европу
- 07 октября 2019, 15:50
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Весной следующего года Североатлантический альянс (НАТО) проведет в Европе масштабные учения Defender 2020 («Защитник 2020»), пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Как стало известно изданию, Пентагон планирует перебросить в Европу 20 тысяч военнослужащих.
Журнал отмечает, что это будет «самая большая передислокация войск» США на европейский континент за последние 25 лет.
Всего в маневрах примут участие 37 тысяч солдат из 19 стран альянса.
Учения будут проходить на территории Польши и стран Балтии. Германия станет логистическим центром на время проведения маневров.
Целью учений заявлено повышение боеготовности стран НАТО и сдерживание вероятного противника.
Как сообщал «Ридус», в июле Министерство обороны США начало поиск подрядчиков для переброски и развертывания крупных сил в странах Европы.
В марте нынешнего года в Соединенных Штатах приняли решение о возвращении к стратегии внезапного развертывания американских войск в Европе.
Таким образом, Вашингтон возвращается к стратегии, разработанной Пентагоном во времена холодной войны для сдерживания Советского Союза.
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