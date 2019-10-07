Прошли воздушные испытания роверов миссии «Марс-2020»

Специалисты NASA показали, как проходило тестирование системы, которая предназначена для спуска ровера Mars 2020 на поверхность Красной планеты. Сообщается, что испытание прошло успешно, и если все и дальше пойдет по плану, то миссия «Марс-2020» стартует в июле 2020 года.

Если аппарат отправится на Марс в июле, то к планете он подойдет только в феврале 2021 года. Напомним, что в состав спускаемого модуля войдут два марсохода, а также первый марсианский вертолет и еще много научного оборудования.

Согласно последним данным, местом для высадки аппаратов станут плато Сирт и кратер Джезеро, расположенные в 28 км друг от друга.

Недавно мы рассказывали, что у вертолета Mars Helicopter нет научных задач. Так как полет будет тестовым, вертолету достаточно просто прибыть на планету и подняться в воздух. Возможно, на вертолет закрепят камеру, чтобы он смог сделать панораму местности.

А вот у роверов научных задач много. Им предстоит взять пробы грунта в окрестностях мест посадки, чтобы помочь ученым отыскать жизнь на Марсе.

Также аппараты должны изучить атмосферу Марса и сейсмическую активность планеты.

В ходе последнего эксперимента специалисты испытали спусковую систему в Лаборатории реактивного движения (JPL) в Пасадене, штат Калифорния. Посадочный модуль со всем оборудованием подняли на высоту 8—10 метров с помощью крана, а затем ровер отделился от аппарата и успешно приземлился.