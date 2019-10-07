Кто получит Нобелевскую премию по медицине
- 07 октября 2019, 13:01
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Сегодня, 7 октября, стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине. Ими стали ученые Уильям Келин, Петер Ратклифф и Грегг Семенц. Лауреатов премии объявили в Стокгольме в Каролинском медицинском институте.
Премия была присвоена за открытие, в котором ученые выявили, как живые клетки реагируют на присутствие кислорода.
В этом году претендентов на получение премии в области медицины и физиологии было много. Большинство научных изданий предполагали, что «нобелевка» может достаться группе ученых, которые внесли большой вклад в изучение генов рака молочной железы и яичников.
Также претендентами на получение премии были Чарльз Райс из Университета Рокфеллера и Ральф Бартеншлагер из Университета Гейдельберга, которые выяснили, как выращивать вирус в клеточных культурах, что может в создании лекарства против гепатита В.
Напомним, что в прошлом году Нобелевсккую премию по медицине получили Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за исследования в области терапии рака.
Авторы исследования выяснили, что все раковые опухоли используют специальные молекулы, называющиеся контрольными точками иммунного ответа. Именно они и «защищают» опухоль от действия иммунной системы организма.
В этом году церемония награждения лауреатов пройдет 10 декабря в Стокгольме.
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