найти ×
   
  • USD
    65.03
  • EUR
    71.35
СохранитьСохранено0
×

104381

Почему с возрастом хочется меньше спать

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Специалисты из Калифорнийского университета Беркли опубликовали интересную статью, в которой научно объясняется, почему люди преклонного возраста меньше спят. Ученых интересовал вопрос: это происходит из-за того, что людям после 65 просто нужно меньше сна, или все дело в изменениях в мозге?

Авторы работы считают, что сон развивается c течением жизни человека, проходит свои этапы развития. Известно, что без сна человек не может существовать, он крайне необходим для жизни.

Несмотря на его важность, сон — это одно из самых бесполезных занятий, ведь во время него мы не работаем, не едим и очень уязвимы.

Тем не менее в ходе эволюции сон не исчез, поэтому ученые уверены, что он нужен человеку не только для поддержания жизнедеятельности, но и для предотвращения развития многих заболеваний, в том числе депрессивных расстройств, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета второго типа.

Но многие замечали, что с возрастом спать хочется гораздо меньше. Ученые решили выяснить, почему так происходит. Специалисты провели эксперимент на лабораторных крысах, которых разделили на две группы. В первую группу вошли молодые грызуны, во вторую — пожилые.

В ходе исследования ученые сравнивали количество и тип химических сигналов, связанных со сном у молодых и старших крыс, и выяснили, что химические компоненты в организме всех мышей никак не меняются.

Однако также они определили, что рецепторы в мозге, которые получают сигнал, с возрастом ослабевают. То есть в мозге пенсионеров они работают так же, но мозг слабее считывает сигналы. Скорее всего, из-за этого пенсионерам и хочется меньше спать.

Авторы работы рассказали, что количество часов сна с возрастом сокращается. Это начинает происходить примерно с 20—30-летнего возраста. В 50 лет человек спит на 50% меньше, чем он спал в 20 лет.

В 70 лет у людей, как правило, прерывистый сон, который длится не очень долго. Пенсионеры рано ложатся спать и рано просыпаются, уточняют ученые.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
153426727читать позжечитаю позже
Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
554961613читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

12030364читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

4031121читать позжечитаю позже