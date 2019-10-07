Почему с возрастом хочется меньше спать
- 07 октября 2019, 12:01
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Специалисты из Калифорнийского университета Беркли опубликовали интересную статью, в которой научно объясняется, почему люди преклонного возраста меньше спят. Ученых интересовал вопрос: это происходит из-за того, что людям после 65 просто нужно меньше сна, или все дело в изменениях в мозге?
Авторы работы считают, что сон развивается c течением жизни человека, проходит свои этапы развития. Известно, что без сна человек не может существовать, он крайне необходим для жизни.
Несмотря на его важность, сон — это одно из самых бесполезных занятий, ведь во время него мы не работаем, не едим и очень уязвимы.
Тем не менее в ходе эволюции сон не исчез, поэтому ученые уверены, что он нужен человеку не только для поддержания жизнедеятельности, но и для предотвращения развития многих заболеваний, в том числе депрессивных расстройств, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета второго типа.
Но многие замечали, что с возрастом спать хочется гораздо меньше. Ученые решили выяснить, почему так происходит. Специалисты провели эксперимент на лабораторных крысах, которых разделили на две группы. В первую группу вошли молодые грызуны, во вторую — пожилые.
В ходе исследования ученые сравнивали количество и тип химических сигналов, связанных со сном у молодых и старших крыс, и выяснили, что химические компоненты в организме всех мышей никак не меняются.
Однако также они определили, что рецепторы в мозге, которые получают сигнал, с возрастом ослабевают. То есть в мозге пенсионеров они работают так же, но мозг слабее считывает сигналы. Скорее всего, из-за этого пенсионерам и хочется меньше спать.
Авторы работы рассказали, что количество часов сна с возрастом сокращается. Это начинает происходить примерно с 20—30-летнего возраста. В 50 лет человек спит на 50% меньше, чем он спал в 20 лет.
В 70 лет у людей, как правило, прерывистый сон, который длится не очень долго. Пенсионеры рано ложатся спать и рано просыпаются, уточняют ученые.
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