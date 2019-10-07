Почему с возрастом хочется меньше спать

Специалисты из Калифорнийского университета Беркли опубликовали интересную статью, в которой научно объясняется, почему люди преклонного возраста меньше спят. Ученых интересовал вопрос: это происходит из-за того, что людям после 65 просто нужно меньше сна, или все дело в изменениях в мозге?

Авторы работы считают, что сон развивается c течением жизни человека, проходит свои этапы развития. Известно, что без сна человек не может существовать, он крайне необходим для жизни.

Несмотря на его важность, сон — это одно из самых бесполезных занятий, ведь во время него мы не работаем, не едим и очень уязвимы.

Тем не менее в ходе эволюции сон не исчез, поэтому ученые уверены, что он нужен человеку не только для поддержания жизнедеятельности, но и для предотвращения развития многих заболеваний, в том числе депрессивных расстройств, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета второго типа.

Но многие замечали, что с возрастом спать хочется гораздо меньше. Ученые решили выяснить, почему так происходит. Специалисты провели эксперимент на лабораторных крысах, которых разделили на две группы. В первую группу вошли молодые грызуны, во вторую — пожилые.

В ходе исследования ученые сравнивали количество и тип химических сигналов, связанных со сном у молодых и старших крыс, и выяснили, что химические компоненты в организме всех мышей никак не меняются.

Однако также они определили, что рецепторы в мозге, которые получают сигнал, с возрастом ослабевают. То есть в мозге пенсионеров они работают так же, но мозг слабее считывает сигналы. Скорее всего, из-за этого пенсионерам и хочется меньше спать.

Авторы работы рассказали, что количество часов сна с возрастом сокращается. Это начинает происходить примерно с 20—30-летнего возраста. В 50 лет человек спит на 50% меньше, чем он спал в 20 лет.

В 70 лет у людей, как правило, прерывистый сон, который длится не очень долго. Пенсионеры рано ложатся спать и рано просыпаются, уточняют ученые.