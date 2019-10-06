Подозреваемым в убийстве студентки в Домодедово оказался ее родственник
- 06 октября 2019, 20:37
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По подозрению в убийстве 17-летней студентки университета им. Баумана задержан 34-летний житель Домодедово.
Как стало известно kp.ru, он является родственником семьи убитой. Предположительно, он — муж ее сестры.
По данным издания, подозреваемый был в курсе, что родители девушки уехали на несколько дней в Воронежскую область.
По имеющейся у Следственного комитета по Московской области информации, ворвавшись к ней домой, мужчина стал душить свою жертву ремнем, а после нанес ей множественные колото-резанные раны.
Согласно одной из версий, таким чудовищным способом мужчина решил отомстить своим родственникам, с которыми у него был конфликт.
В убийстве он пока не признался.
По данным РЕН ТВ, предполагаемым убийцей оказался бывший муж старшей сестры убитой.
Как сообщалось ранее, тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями и следами удушения было обнаружено в подмосковном Домодедово.
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