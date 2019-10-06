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Подозреваемым в убийстве студентки в Домодедово оказался ее родственник

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© DPA/TASS

© DPA/TASS

По подозрению в убийстве 17-летней студентки университета им. Баумана задержан 34-летний житель Домодедово.

Как стало известно kp.ru, он является родственником семьи убитой. Предположительно, он — муж ее сестры.

По данным издания, подозреваемый был в курсе, что родители девушки уехали на несколько дней в Воронежскую область.

По имеющейся у Следственного комитета по Московской области информации, ворвавшись к ней домой, мужчина стал душить свою жертву ремнем, а после нанес ей множественные колото-резанные раны.

Согласно одной из версий, таким чудовищным способом мужчина решил отомстить своим родственникам, с которыми у него был конфликт.

В убийстве он пока не признался.

По данным РЕН ТВ, предполагаемым убийцей оказался бывший муж старшей сестры убитой.

Как сообщалось ранее, тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями и следами удушения было обнаружено в подмосковном Домодедово.

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