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Данные абонентов «Билайна» утекли в Сеть

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© АСС/ Михаил Почуев

© АСС/ Михаил Почуев

В конце 2017 года компания «Билайн» зафиксировала утечку части базы данных абонентов домашнего интернета, которая произошла вследствие злонамеренных действий ряда лиц.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе оператора, на данный момент большая часть информации устарела, проводится расследование.

Согласно появившемуся ранее в СМИ сообщению, в открытом доступе на файлообменниках хранится база данных 8 млн абонентов проводного интернета «Билайна».

В компании заявили, что на конец второго квартала 2019 года база клиентов фиксированного интернета (ШПД) «Билайна» составляет 2,5 млн абонентов, а не 8 млн. При этом значительная часть информации носит устаревший характер и неактуальна.

Кроме того, в «Билайне» отметили, что распространение в интернете данных об этой утечке носит заказной характер.

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