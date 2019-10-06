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Собчак сделала селфи с Робби Уильямсом на вечеринке в Барвихе

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© AP/TASS

© AP/TASS

Телеведущая Ксения Собчак выложила в Instagram фото, на котором она запечатлена в обществе популярного британского певца Робби Уильямса.

«С Робби за кулисами. Какой же вчера был офигенный вечер!» — написала Собчак в комментарии к снимку.

Подписчики стали отпускать шутки по поводу морального облика телеведущей. Комментарии были такими: «Кто это еще такой, и куда смотрит муж?», «Ну вот. Собчак уже начала проводить вечера с другими мужчинами».

Как сообщает ФАН, Собчак сделала селфи с Уильямсом на вечеринке в честь дня рождения бизнесмена Ивана Стрешинского, которая проходила в Barvikha Concert Hall.

Издание отмечает, что знаменитый певец выступил на разогреве у Светланы Лободы.

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