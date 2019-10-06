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Делая селфи на котельной в Петербурге, блогер сорвался с высоты

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© pixabay.com

© pixabay.com

После неудачной попытки сделать эффектное селфи в Петербурге 42-летний блогер из Сергиева Посада попал в реанимацию.

Как сообщает РЕН ТВ, в поисках удачного ракурса мужчина забрался на трубу заброшенной 6-этажной котельной и в результате неосторожного движения упал вниз с большой высоты.

По данным телеканала, скорую вызвали прохожие, обнаружившие на земле едва живого мужчину. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию. У пострадавшего диагностировали открытый перелом правого бедра.

В настоящее время врачи продолжают бороться за его жизнь. О произошедшем они узнали от самого любителя селфи.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Мытищи 13-летняя школьница, делая селфи с пистолетом, случайно выстрелила себе в лицо.

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