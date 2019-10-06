В Саудовской Аравии разрешили неженатым парам снимать один номер в отеле

Приезжающим в Саудовскую Аравию неженатым разнополым иностранцам разрешат снимать в отелях один номер на двоих, сообщает BBC News.

Ранее при регистрации в гостиницах иностранцы были обязаны предъявить документ, подтверждающий заключение брака.

При этом для граждан Саудовской Аравии это требование остается в силе.

А вот алкоголь для туристов по-прежнему остается под запретом.

Радиокорпорация отмечает, что смягчение условий пребывания иностранцев в стране проводится на фоне решения властей ввести туристические визы для 49 государств.

Как сообщал «Ридус», граждане этих стран любого вероисповедания смогут получить туристические визы в аэропортах королевства или в электронном виде.



Возможность посетить Саудовскую Аравию в качестве туристов получат граждане 38 стран Европы, включая Россию, семи стран Азии, а также жители США, Канады, Австралии и Новой Зеландии



Ранее визы в королевство выдавались только бизнесменам, паломникам и участникам мероприятий на территории государства.