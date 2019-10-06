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Ревнивый подросток убил в Австрии пять человек

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© flikr.com

© flikr.com

В Австрии на популярном горнолыжном курорте Китцбюэль подросток убил пятерых человек, пишет местная газета Kronen Zeitung.

По версии полиции, молодой человек из ревности убил свою подругу, а также четверых членов ее семьи.

Издание отмечает, что подросток сам явился в полицию. В настоящее время молодой человек задержан.

Сотрудники полиции начали расследование преступления.

Курорт Китцбюэль расположен в федеральной земле Тироль.

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