Ревнивый подросток убил в Австрии пять человек

В Австрии на популярном горнолыжном курорте Китцбюэль подросток убил пятерых человек, пишет местная газета Kronen Zeitung.

По версии полиции, молодой человек из ревности убил свою подругу, а также четверых членов ее семьи.

Издание отмечает, что подросток сам явился в полицию. В настоящее время молодой человек задержан.

Сотрудники полиции начали расследование преступления.

Курорт Китцбюэль расположен в федеральной земле Тироль.