Ревнивый подросток убил в Австрии пять человек
- 06 октября 2019, 12:41
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Австрии на популярном горнолыжном курорте Китцбюэль подросток убил пятерых человек, пишет местная газета Kronen Zeitung.
По версии полиции, молодой человек из ревности убил свою подругу, а также четверых членов ее семьи.
Издание отмечает, что подросток сам явился в полицию. В настоящее время молодой человек задержан.
Сотрудники полиции начали расследование преступления.
Курорт Китцбюэль расположен в федеральной земле Тироль.
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