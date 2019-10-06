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Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 10 км

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© KVERT

© KVERT

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10 километров над уровнем моря.

По данным наблюдающих за вулканом специалистов, выброшенный пепел продолжает дрейфовать к северо-востоку от вулкана.

Пепловый шлейф распространился на расстояние 430 километров от вулкана в сторону Берингова моря, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Населенные пункты на пути пеплового облака отсутствуют. Тем не менее спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности.

Для авиации вулкану присвоен красный код опасности, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Как сообщал «Ридус», в конце сентября вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту пять километров.

Вулкан Шивелуч является одним из самых крупных и самым северным из действующих вулканов Камчатки. Высота вулкана составляет 3283 метра, периметр его основания — 1300 километров.

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