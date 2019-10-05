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В Польше украинского националиста заставили съесть бандеровский флаг

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© Facebook.com

© Facebook.com

Несколько поляков заставили украинца съесть красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН)*, рассказал в Facebook экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Увидев украинские номера у автомобиля, поляки пробили его колеса, а когда появился хозяин машины, заставили его вынуть бандеровский флажок, находившийся под лобовым стеклом, и съесть его, стоя на коленях.

При этом водитель автомобиля с львовскими номерами попросил прощения на русском языке, написал Журавко, ссылаясь на своего знакомого украинца, проживающего в Польше.

Друг бывшего депутата даже признался, что сам всегда говорит полякам, что приехал либо из России, либо из Белоруссии, чтобы не «выхватить по загривку».

Из этой истории Журавко сделал вывод, что отношение к украинцам в польском обществе резко ухудшилось.

Напомним, в январе 2018 года польский Сенат принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов. В Верховной раде его восприняли как надругательство над исторической правдой и унижение достоинства украинской нации.

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* запрещена в России

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