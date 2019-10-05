Репортера National Geographic ранили во время интервью с наркоторговцем

Сотрудник американского телеканала National Geographic получил огнестрельное ранение в ходе интервью с наркоторговцем.

Сам собеседник репортера погиб в результате вооруженного нападения, сообщает прокуратура мексиканского штата Чиуауа.

«Съемочная группа снимала интервью в доме, который оказался пунктом продажи наркотиков», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Уточняется, что члены конкурирующей банды ворвались в дом и застрелила наркоторговца. Тележурналист был ранен в ногу и доставлен в местную больницу.

Выяснилось, что перед интервью сотрудники телеканала обращались в прокуратуру за консультацией, однако при этом не уведомили о том, что собираются проводить интервью в доме, где торгуют наркотиками.

Оказалось, что ранее в этом доме застрелили двух членов местной преступной группировки.