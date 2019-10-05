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Хохлов покинул пост главного тренера «Динамо»

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© Twitter.com

© Twitter.com

После матча 12 тура РПЛ «Оренбург» - «Динамо», в котором московская команда проиграла со счетом 0:2, ее главный тренер Дмитрий Хохлов подал в отставку.

В связи с неудовлетворительными результатами отставка была принята руководством клуба, сообщила в Twitter пресс-служба «Динамо».

Исполняющий обязанности главного тренера будет назначен позднее, уточняется в сообщении.

Решение об отставке Хохлов принял после третьего подряд поражения «Динамо» в чемпионате России. Сейчас команда, одержавшая всего две победы и проигравшая шесть матчей, находится в зоне вылета на 15-м месте с 10 очками.

За последнее время Хохлов стал третьим главным тренером в РПЛ, покинувшим свой пост. До него в отставку ушли Олег Кононов («Спартак») и Рашид Рахимов («Ахмат»).

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