Кинологи назвали способы остановить агрессивную собаку
- 05 октября 2019, 17:03
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Комментируя предложенные МЧС России способы защиты от агрессивной собаки, кинологи предложили более эффективные методы.
По мнению президента Гильдии каскадеров и экс-президента Российской кинологической федерации Александра Иншакова, остановить разъяренную собаку командами «Место!», «Стоять!», «Сидеть!» или «Фу!» маловероятно, поскольку животное может их не знать.
«Все зависит от породы собаки», — уточнил Иншаков в беседе с РБК.
Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский предложил свои методы борьбы с агрессивными собаками.
«Можно достать зонтик, резко раскрыть его, и собака остановится, — сказал он в интервью изданию. — Можно брызнуть парфюмом. Если есть перцовый баллончик, вообще идеально».
Уражевский также посоветовал поднять руки вверх, что визуально увеличит рост и напугает собаку.
Кинолог предложил еще встать спиной к забору. В этом случае собака не сможет зайти сзади или встать на что-то высокое, например, забраться на машину.
Кроме того, эксперт предупредил, что ни в коем случае нельзя бежать. Когда человек останавливается, собака, как правило, тоже останавливается.
Ранее в МЧС России сообщили, какими способами можно остановить готовящихся напасть агрессивных собак, а также как минимизировать возможные травмы от их укуса.
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