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Кинологи назвали способы остановить агрессивную собаку

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© pixabay.com

© pixabay.com

Комментируя предложенные МЧС России способы защиты от агрессивной собаки, кинологи предложили более эффективные методы.

По мнению президента Гильдии каскадеров и экс-президента Российской кинологической федерации Александра Иншакова, остановить разъяренную собаку командами «Место!», «Стоять!», «Сидеть!» или «Фу!» маловероятно, поскольку животное может их не знать.

«Все зависит от породы собаки», — уточнил Иншаков в беседе с РБК.

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский предложил свои методы борьбы с агрессивными собаками.

«Можно достать зонтик, резко раскрыть его, и собака остановится, — сказал он в интервью изданию. — Можно брызнуть парфюмом. Если есть перцовый баллончик, вообще идеально».

Уражевский также посоветовал поднять руки вверх, что визуально увеличит рост и напугает собаку.

Кинолог предложил еще встать спиной к забору. В этом случае собака не сможет зайти сзади или встать на что-то высокое, например, забраться на машину.

Кроме того, эксперт предупредил, что ни в коем случае нельзя бежать. Когда человек останавливается, собака, как правило, тоже останавливается.

Ранее в МЧС России сообщили, какими способами можно остановить готовящихся напасть агрессивных собак, а также как минимизировать возможные травмы от их укуса.

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