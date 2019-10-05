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Российские фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли турнир в Шанхае

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© instagram.com

© instagram.com

Победителями на международном турнире Shanghai Trophy в китайском Шанхае стали россияне, серебряные призеры чемпионата мира-2019 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, сообщает «Интерфакс».

Накануне российская пара лидировала после ритм-танца, сегодня фигуристы выиграли и произвольный танец, в итоге набрав 213,54 балла.

Серебро завоевали британские спортсмены дуэт Лайла Фир и Льюис Гибсон (193,80 бала).

Бронзовыми призерами стали танцоры из Польши Наталия Калишек и Максим Сподырев (178,50 балла).

Кроме того, в Шанхае завершились соревнования среди мужчин.

Золото завоевал итальянец Маттео Риццо (248,53). Серебро досталось вице-чемпиону Европы россиянину Александру Самарину (246,36). Бронза у китайца Цзинь Бояна (232,17), отмечает агентство.

Как сообщал «Ридус», в марте российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на проходившем в Японии чемпионате мира по фигурному катанию. В сумме они набрали 211,76 балла за короткую и произвольную программы.

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