Фейки недели: порно с 64-летней учительницей и «бомбардировка» Армянска

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



«Подарок» ко Дню учителя

Заслуженная 64-летняя учительница из Красноярска пришла в ужас, когда ей показали порноролик с её «участием». Подпись к видео была следующей: «Восьмиклассники поспорили, что они займутся сексом с завучем». Кроме того, были указаны имя, фамилия отчество и номер школы, где работает педагог.



Запись очень быстро распространилась по интернету среди подростков. Многие из них, кстати, поверили, что учительница в свободное от преподавания время снимается в непотребных роликах. Героиня видео и впрямь отдаленно напоминает заслуженного педагога.

Это, видимо, мне подарок ко Дню учителя, — сокрушается пострадавшая женщина. — Я даже не знаю, кто распространил эту грязь. Почему это случилось со мной? Это не месть — абсолютно точно, некому мне мстить, у меня со всеми ребятишками хорошие отношения, конфликтов нет.

«И знаете, это ведь даже не с нашей школы началось. Сегодня пришла девочка не из нашей школы — она перепостила это видео — извиняться. Говорит, ей из Центрального района тоже какой-то подросток это переслал», — отметила педагог.



Старшеклассница не только лично извинилась перед учительницей, но и опубликовала в социальных сетях пост с призывом удалить видео.

По словам представителя управления образования Красноярска Евгении Тимашевой, учительница уже обратилась в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку.

«Остатки» не сладки

Неизвестные злоумышленники рассылают от имени Минтруда через мессенджеры сообщение о возможности вывода денежного пособия в размере 115 тысяч рублей.

Людям предлагается перейти по ссылке, чтобы ознакомиться с условиями подробнее. Дальше открывается сайт, имитирующий ресурс телеканала «Россия 24». Там говорится, что власти будто бы поручили разделить между россиянами некие «остатки» сумм, которые были когда-то выделены на реализацию различных программ. Выплаты, указано на сайте, могут получить все граждане, работавшие в период с 1991 года по 2019 год.

В Минтруде назвали это сообщение фейком. Чиновники напоминают, что участие в столь сомнительной операции грозит потерей денег с банковских карт. Например, сначала мошенники просят оплатить несколько пошлин, после чего деньги якобы сразу поступят на счет, а потом они, завладев банковскими данными гражданина, обдирают его как липку.

«Бомбардировка» Армянска

Киевский телеканал «1+1» выпустил репортаж о неких радиолюбителях, которые запустили несколько беспилотников и разбросали над крымским городом Армянском тысячи листовок с напоминанием об Украине.

«Аэроразведчики-волонтеры решили напомнить жителям полуострова, что о них не забывают», — утверждает автор материала.

В репортаже также подчеркивается, что беспилотники смогли без труда обойти российскую систему ПВО в Крыму и преодолеть все защитные рубежи пограничников.

Жители Армянска подняли репортера «1+1» на смех. Никто из них украинских листовок не видел.

А украинцы тем временем уверяют, что вскоре такие же листовки будут разбросаны над Севастополем.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал эти обещания «умопомрачительной глупостью», которая «может родиться только в неокрепших умах националистов».

