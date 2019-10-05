найти ×
   
  • USD -0.10
    65.03
  • EUR +0.05
    71.35
СохранитьСохранено0
×

0115651

Появился остров на котором официально запрещено курение

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Греческий остров Астипалею получил первый в мире сертификат бездымного острова Smoke-Free Culture. Это значит, что на территории острова теперь нельзя курить и использовать различные курительные смеси.

Власти острова хотят создать экологический остров без пепла и табачного дыма.

Мы гордимся тем, что поддерживаем эту инициативу и поздравляем Астипалею с достижением поставленной цели. Надеемся, что другие территории по всему миру последуют их примеру, присоединившись к построению бездымного будущего», — сказал Фредерик де Вильде, региональный президент ФМИ по Европейскому Союзу.

Теперь на территории острова нельзя курить как местному населению, так и туристам. В аэропорту, в кафе и парках появились таблички о запрете курения.

Местные власти призывают всех жителей острова отказаться от вредной привычки. Сообщается, что такие резкие меры действительно помогли бороться с курильщиками.

Для тех, кто не может сразу побороть вредную привычку, правительство предлагает альтернативу — бездымные продукты без никотина, при использовании которых выделяется значительно меньше вредных веществ по сравнению с сигаретами.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

00142

В Якутии медведь задрал экс-депутата

Small default
© pexels.com

© pexels.com

В Якутии жертвой нападения медведя в Оймяконском районе республики стал бывший депутат государственного собрания республики Александр Крылов, сообщает «Интерфакс».

О трагедии рассказал журналистам исполняющий обязанности главы района Игорь Водовозов.

Он отметил, что тело экс-депутата доставили на вездеходах в поселок Томтор.

Ранее местные СМИ сообщили, что Крылов в пятницу отправился на квадроцикле на охоту, отмечает агентство.

В какой-то момент на дорогу неожиданно выскочил медведь, мужчина выстрелил, зверь упал.

Тогда Крылов решил подойти к животному, как в этот миг на него напал другой медведь, который, как оказалось, был поблизости.

Как сообщал «Ридус», 22 сентября на Сахалине застрелили бурого медведя, который задрал 19 сентября сторожа рыболовецкого стана.

Раненого медведем сторожа обнаружили работники находящегося неподалеку нефтеперерабатывающего завода компании «Петросах». Жертва медведя скончалась по дороге в больницу. Известно, что сторож проживал в селе Быков Долинского района области.

Проблемы с медведями в последние месяцы возникают во многих удаленных поселках и городах. Например, в поселке Синдор в республике Коми косолапые разоряют курятники, огороды и даже могилы местных жителей.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Фотограф делает обычные фото на паспорт, но за кадром происходит вакханалия
7011865читать позжечитаю позже
Общество
Тест: Взгляните на картину и узнайте своё будущее
193283826читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

4031121читать позжечитаю позже

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress28 марта

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

11030364читать позжечитаю позже