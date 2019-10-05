Появился остров на котором официально запрещено курение

Греческий остров Астипалею получил первый в мире сертификат бездымного острова Smoke-Free Culture. Это значит, что на территории острова теперь нельзя курить и использовать различные курительные смеси.

Власти острова хотят создать экологический остров без пепла и табачного дыма.

Мы гордимся тем, что поддерживаем эту инициативу и поздравляем Астипалею с достижением поставленной цели. Надеемся, что другие территории по всему миру последуют их примеру, присоединившись к построению бездымного будущего», — сказал Фредерик де Вильде, региональный президент ФМИ по Европейскому Союзу.

Теперь на территории острова нельзя курить как местному населению, так и туристам. В аэропорту, в кафе и парках появились таблички о запрете курения.

Местные власти призывают всех жителей острова отказаться от вредной привычки. Сообщается, что такие резкие меры действительно помогли бороться с курильщиками.

Для тех, кто не может сразу побороть вредную привычку, правительство предлагает альтернативу — бездымные продукты без никотина, при использовании которых выделяется значительно меньше вредных веществ по сравнению с сигаретами.