Появился остров на котором официально запрещено курение
- 05 октября 2019, 11:40
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Греческий остров Астипалею получил первый в мире сертификат бездымного острова Smoke-Free Culture. Это значит, что на территории острова теперь нельзя курить и использовать различные курительные смеси.
Власти острова хотят создать экологический остров без пепла и табачного дыма.
Мы гордимся тем, что поддерживаем эту инициативу и поздравляем Астипалею с достижением поставленной цели. Надеемся, что другие территории по всему миру последуют их примеру, присоединившись к построению бездымного будущего», — сказал Фредерик де Вильде, региональный президент ФМИ по Европейскому Союзу.
Теперь на территории острова нельзя курить как местному населению, так и туристам. В аэропорту, в кафе и парках появились таблички о запрете курения.
Местные власти призывают всех жителей острова отказаться от вредной привычки. Сообщается, что такие резкие меры действительно помогли бороться с курильщиками.
Для тех, кто не может сразу побороть вредную привычку, правительство предлагает альтернативу — бездымные продукты без никотина, при использовании которых выделяется значительно меньше вредных веществ по сравнению с сигаретами.
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