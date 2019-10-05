В центре Петербурга в реку упал автокран
- 05 октября 2019, 11:19
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В центре Санкт-Петербурга автокран упал в реку Фонтанку.
Инцидент произошел в субботу, 5 октября, около 7:00.
Сотрудники МЧС практически сразу же прибыли на место ДТП и начали доставать машину из воды.
По предварительным данным, водитель автокрана вышел из автомобиля, чтобы поправить зеркало, но почему-то не поставил машину с включенным двигателем на ручной тормоз.
В результате неожиданно начавший двигаться автокран снес часть ограды и рухнул в реку.
По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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