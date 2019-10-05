Создан экзоскелет для парализованных людей
- 05 октября 2019, 10:34
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Команда французских изобретателей представила экзоскелет, с помощью которого может передвигаться даже парализованный человек. Главный секрет устройства состоит в том, что им можно управлять с помощью силы мысли.
Пока что экзоскелет не может позволить человеку двигаться полностью самостоятельно, но мы работаем над этим, — рассказали разработчики.
Во время движения экзоскелет считывает мысли человека и по указанным командам перемещается.
В рамках эксперимента ученые пригласили пациента, тело которого было парализовано из-за травмы шеи. Мужчине внедрили два импланта с электродами, дающими импульсы, которые считывались экзоскелетом. Специальные сенсоры помогали ему перемещать свою руку и руку костюма.
Разработчики признаются, что у экзоскелета еще есть недоработки, но в целом они очень довольны устройством. Пока что движение в экзоскелета дается очень тяжело.
Со временем ученые хотят облегчить экзоскелет, так как сейчас он весит 65 кг. В ходе испытания экзоскелет прикрепили к специальной страховочной конструкции, чтобы обезопасить человека.
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