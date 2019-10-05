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Создан экзоскелет для парализованных людей

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Команда французских изобретателей представила экзоскелет, с помощью которого может передвигаться даже парализованный человек. Главный секрет устройства состоит в том, что им можно управлять с помощью силы мысли.

Пока что экзоскелет не может позволить человеку двигаться полностью самостоятельно, но мы работаем над этим, — рассказали разработчики.

Во время движения экзоскелет считывает мысли человека и по указанным командам перемещается.

В рамках эксперимента ученые пригласили пациента, тело которого было парализовано из-за травмы шеи. Мужчине внедрили два импланта с электродами, дающими импульсы, которые считывались экзоскелетом. Специальные сенсоры помогали ему перемещать свою руку и руку костюма.

Разработчики признаются, что у экзоскелета еще есть недоработки, но в целом они очень довольны устройством. Пока что движение в экзоскелета дается очень тяжело.

Со временем ученые хотят облегчить экзоскелет, так как сейчас он весит 65 кг. В ходе испытания экзоскелет прикрепили к специальной страховочной конструкции, чтобы обезопасить человека.

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В Якутии медведь задрал экс-депутата

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© pexels.com

© pexels.com

В Якутии жертвой нападения медведя в Оймяконском районе республики стал бывший депутат государственного собрания республики Александр Крылов, сообщает «Интерфакс».

О трагедии рассказал журналистам исполняющий обязанности главы района Игорь Водовозов.

Он отметил, что тело экс-депутата доставили на вездеходах в поселок Томтор.

Ранее местные СМИ сообщили, что Крылов в пятницу отправился на квадроцикле на охоту, отмечает агентство.

В какой-то момент на дорогу неожиданно выскочил медведь, мужчина выстрелил, зверь упал.

Тогда Крылов решил подойти к животному, как в этот миг на него напал другой медведь, который, как оказалось, был поблизости.

Как сообщал «Ридус», 22 сентября на Сахалине застрелили бурого медведя, который задрал 19 сентября сторожа рыболовецкого стана.

Раненого медведем сторожа обнаружили работники находящегося неподалеку нефтеперерабатывающего завода компании «Петросах». Жертва медведя скончалась по дороге в больницу. Известно, что сторож проживал в селе Быков Долинского района области.

Проблемы с медведями в последние месяцы возникают во многих удаленных поселках и городах. Например, в поселке Синдор в республике Коми косолапые разоряют курятники, огороды и даже могилы местных жителей.

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