Создан экзоскелет для парализованных людей

Команда французских изобретателей представила экзоскелет, с помощью которого может передвигаться даже парализованный человек. Главный секрет устройства состоит в том, что им можно управлять с помощью силы мысли.

Пока что экзоскелет не может позволить человеку двигаться полностью самостоятельно, но мы работаем над этим, — рассказали разработчики.

Во время движения экзоскелет считывает мысли человека и по указанным командам перемещается.

В рамках эксперимента ученые пригласили пациента, тело которого было парализовано из-за травмы шеи. Мужчине внедрили два импланта с электродами, дающими импульсы, которые считывались экзоскелетом. Специальные сенсоры помогали ему перемещать свою руку и руку костюма.

Разработчики признаются, что у экзоскелета еще есть недоработки, но в целом они очень довольны устройством. Пока что движение в экзоскелета дается очень тяжело.

Со временем ученые хотят облегчить экзоскелет, так как сейчас он весит 65 кг. В ходе испытания экзоскелет прикрепили к специальной страховочной конструкции, чтобы обезопасить человека.