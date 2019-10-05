В МЧС сообщили о способах защититься от агрессивных собак

В МЧС России сообщили, какими способами можно остановить готовящихся напасть агрессивных собак, а также как минимизировать возможные травмы от их укуса.

Спасатели советуют первым делом попытаться остановить нападение животного, скомандовав ему уверенным твердым голосом «Место!», «Стоять!», «Сидеть!» или «Фу!».

По мнению сотрудников МЧС, применение подряд таких команд способно заставить собаку отступить.

Если же животное не реагирует на эти команды, для защиты можно использовать зонтик. Кроме того, в МЧС советую бросать в собак подвернувшиеся под руку палки и камни, одновременно зовя на помощь прохожих, но ни в коем случае не поворачиваясь к животному спиной.

Если остановить собаку не удается, нужно обмотать руку верхней одеждой и выставить ее вперед, а затем сильно ударить животное по болевым точкам: носу, паху или языку, отмечается на сайте МЧС.

Если не удалось избежать укуса собаки, необходимо промыть рану перекисью водорода или большим количеством воды и, смазав по краям йодом, наложить чистую повязку.

Также следует узнать у ее хозяев, привит ли их питомец, если это не бродячее животное.

Кроме того, после укуса необходимо сразу же обратиться в травмпункт и известить о случившемся санитарные службы и полицию, по возможности указав адрес владельца собаки, добавляет ФАН.

Как сообщал «Ридус», в последних числах августа под Волгоградом дворовая собака, находившаяся на привязи, загрызла до смерти годовалого ребенка.