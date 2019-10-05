МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что желает скорейшего возобновления прямых авиарейсов в Россию, сообщает ФАН.

По его словам, в Тбилиси только приветствуют ускорение процесса восстановления ависообщения.

«Отношения между народами и туризм — это те направления, которые содействуют деэскалации», — приводит агентство слова главы грузинского МИД.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что восстановление прямого ависообщения между странами возможно лишь после нормализации отношений.

Как сообщал «Ридус», в Грузии впервые за последние десять лет зафиксировано ухудшение показателей пассажиропотока. Это вызвано остановкой прямого авиасообщения с Россией и прекращением работы российских туроператоров на данном направлении.

Заместитель генерального менеджера компании TAV-Georgia Теа Закарадзе считает, что «такое сокращение пассажиропотока, конечно, напрямую связано с запретом полетов из России». Она выразила надежду, что в следующем году ситуация улучшится.

Власти Грузии ожидают, что в туристическом секторе убытки от запрета перелетов из России составят по итогам 2019 года около 710 миллионов долларов.

В последних числах сентября глава МИД России Сергей Лавров впервые за десять лет провел встречу со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани. Встреча состоялась на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

За день до этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал свою точку зрения относительно необходимости возобновить авиасообщение между Грузией и Россией. По его мнению, это было бы правильным шагом, так как большинство грузин уже осознало контрпродуктивность антироссийской провокации, произошедшей на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Напомним, 20 июня в центре Тбилиси начались беспорядки, спровоцированные оппозицией после выступления на Межпарламентской ассамблее православия в Тбилиси главы российской делегации Сергея Гаврилова. Открывая утреннюю сессию ассамблеи в зале заседаний парламента Грузии, Гаврилов занял кресло спикера. Депутаты оппозиционных партий в знак протеста покинули зал и использовали этот повод для давления на власти страны. После этого в Тбилиси начался собравший около 7 тысяч человек митинг с требованием, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну, а члены правительства подали в отставку.

На следующий день президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля временно были запрещены воздушные перевозки граждан с территории России на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовали не продавать путевки в эту страну на время запрета. Полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ с 8 июля также были приостановлены. Минтранс оценил убытки авиакомпаний от запрета авиасообщения с Грузией в 3 миллиарда рублей.