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Суд арестовал подростка, обвиняемого в убийстве школьницы в Балашихе

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© Владимир Гердо/ТАСС

© Владимир Гердо/ТАСС

Балашихинский суд арестовал 15-летнего подростка, обвиняемого в убийстве своей сверстницы.

«Он во всем признался, ему предъявлено обвинение», — сообщила ТАСС официальный представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

В ходе следствия школьник заявил, что совершил убийство в ходе внезапно возникшего конфликта. Свою вину он признал и раскаялся в содеянном.

Как писал ранее «Ридус», 3 октября в Сети появилось видео с места обнаружения тела 15-летней девочки, в убийстве которой подозревался ее сверстник. Погибшую с травмой головы нашли на территории заброшенного здания в микрорайоне Заря подмосковной Балашихи.

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