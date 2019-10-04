Суд арестовал подростка, обвиняемого в убийстве школьницы в Балашихе

Балашихинский суд арестовал 15-летнего подростка, обвиняемого в убийстве своей сверстницы.

«Он во всем признался, ему предъявлено обвинение», — сообщила ТАСС официальный представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

В ходе следствия школьник заявил, что совершил убийство в ходе внезапно возникшего конфликта. Свою вину он признал и раскаялся в содеянном.

Как писал ранее «Ридус», 3 октября в Сети появилось видео с места обнаружения тела 15-летней девочки, в убийстве которой подозревался ее сверстник. Погибшую с травмой головы нашли на территории заброшенного здания в микрорайоне Заря подмосковной Балашихи.