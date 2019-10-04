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Вынесен приговор уроженцу Чечни, устроившему смертельное ДТП в Москве

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© vk.com

© vk.com

Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, ставший виновником ДТП с двумя погибшими на Можайском шоссе в Москве, был приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Уроженца Чечни также лишили водительских прав на тот же срок.

Как отмечает «МК», суд учел, что Джамбеков выплатил потерпевшей стороне 1,3 миллиона рублей.

Хотя прокурор требовал приговорить подсудимого к 4 годам лишения свободы, суд принял во внимание тот факт, что у Джамбекова на иждивении находятся двое детей и беременная жена.

Тем не менее приговор показался Джамбекову слишком суровым. Он планирует подать апелляционную жалобу, пишет издание.

Напомним, в ночь на 25 марта на пересечении Можайского шоссе и МКАД столкнулись Mercedes Gelandewagen и «Нива». Мать и дочь, ехавшие в «Ниве», погибли, отец получил серьезные травмы. Водитель иномарки скрылся с места происшествия.

Когда выяснилось, что виновником ДТП является чеченец Муслим Джамбеков, глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к нему в своем паблике со словами: «скрыться ты не сможешь». Затем Кадыров написал, что 29 марта Джамбеков сдался правоохранительным органам. Полицейские доставили его из Грозного в Москву 30 марта.

ДТП на Можайском шоссе вызвало широкий общественный резонанс. В результате проведенной служебной проверки начальник столичной Госавтоинспекции по Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко и несколько полицейских рангом ниже были предупреждены о неполном служебном соответствии. Один из находившихся на месте ДТП инспекторов ГИБДД уволен, второй — предупрежден о неполном служебном соответствии.

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Комментарии (1)

  • Small e7663814ca
    Larisa Kristiansenсегодня, 20:51

    Это не приговор , а насмешка , 2, 5 года за убийство двух человек ?! Сразу бы дали условно и нечего кощунствовать .....

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