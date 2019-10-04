Путин отметил заслуги Кириенко перед атомной энергетикой

Глава государства Владимир Путин заявил, что нынешний первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко создал одну из самых передовых отечественных госкорпораций «Росатом».

«Компания достаточно эффективно функционирует», — отметил президент на первом заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей».

Путин напомнил о заслугах Кириенко перед атомной энергетикой, когда обсуждался вопрос о гипотетической возможности создания медицинской госкорпорации.

«В таком варианте Минздрав будет заниматься контролем, проверками, методиками и так далее, а система здравоохранение — работать как четко слаженная корпорация, оказывающая человеку жизненно важные услуги», — сказал глава государства, добавив, что создание госкорпорации необязательно должно означать ликвидацию страховой системы в медицине.

Сергей Кириенко возглавлял корпорацию «Росатом» с 2005 года по 2016-й. После он был назначен Владимиром Путиным на должность первого заместителя главы администрации президента.

За 11 лет работы Кириенко в «Росатоме» на российских АЭС не произошло ни одного аварийного происшествия с оценкой в два балла или выше по международной семибалльной шкале INES.

Платформа «Россия — страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года. Инициатором создания платформы выступил президент России Владимир Путин. Главная цель организации — создание в России эффективных социальных лифтов для молодых специалистов.