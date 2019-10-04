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Путин отметил заслуги Кириенко перед атомной энергетикой

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© Kremlin.ru

© Kremlin.ru

Глава государства Владимир Путин заявил, что нынешний первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко создал одну из самых передовых отечественных госкорпораций «Росатом».

«Компания достаточно эффективно функционирует», — отметил президент на первом заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей».

Путин напомнил о заслугах Кириенко перед атомной энергетикой, когда обсуждался вопрос о гипотетической возможности создания медицинской госкорпорации.

«В таком варианте Минздрав будет заниматься контролем, проверками, методиками и так далее, а система здравоохранение — работать как четко слаженная корпорация, оказывающая человеку жизненно важные услуги», — сказал глава государства, добавив, что создание госкорпорации необязательно должно означать ликвидацию страховой системы в медицине.

Сергей Кириенко возглавлял корпорацию «Росатом» с 2005 года по 2016-й. После он был назначен Владимиром Путиным на должность первого заместителя главы администрации президента.

За 11 лет работы Кириенко в «Росатоме» на российских АЭС не произошло ни одного аварийного происшествия с оценкой в два балла или выше по международной семибалльной шкале  INES.

Платформа «Россия — страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года. Инициатором создания платформы выступил президент России Владимир Путин. Главная цель организации — создание в России эффективных социальных лифтов для молодых специалистов.

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