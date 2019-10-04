В словенских Альпах погибла россиянка, катавшаяся на велосипеде
- 04 октября 2019, 15:49
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В окрестностях перевала Мангартско-Седло на северо-западе Словении погибла 33-летняя гражданка России.
Она упала со скалы во время катания на велосипеде по высокогорной дороге, сообщает газета «Дело» со ссылкой на главное управление полиции республики.
Россиянка ехала на велосипеде в компании четырех спутников. Замыкая колонну, она не справилась с управлением после резкого поворота и упала с проезжей части на скалистый склон. От полученных травм женщина скончалась на месте, пишет издание.
Ее личность не раскрывается.
Перевал Мангартско-Седло, где произошла трагедия, находится у границы с Италией. Туда ведет асфальтированная автомобильная трасса.
Ранее сообщалось, что во время восхождения на действующий японский вулкан Фудзи погибла 29-летняя гражданка РФ Анна Дубровина.
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