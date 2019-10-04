На Кавказе ликвидировали подпольный коньячный завод

В городе Баксане в Кабардино-Балкарии правоохранители ликвидировали нелегальный завод по производству коньячного спирта, сообщает пресс-служба Росалкогольрегулирования.

По данным ведомства, факт производства в Баксане коньячного спирта на незарегистрированном оборудовании был установлен в 2017 году.

После длительных судебных разбирательств производившая спирт организация была признана виновной.

Также было принято решение о конфискации технологического оборудования, которое будет утилизировано. В настоящее время проведен его демонтаж.

Как сообщал «Ридус», в четверг, 3 октября, в подмосковных Мытищах правоохранители изъяли со склада около 70 тысяч бутылок нелегального алкоголя.