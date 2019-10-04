Уборщица устроила погром на туристическом теплоходе

На пассажирском теплоходе «Юрий Андропов», везшем туристов на остров Валаам, пьяная горничная устроила дебош, сообщает РЕН ТВ.

Сначала неадекватная уборщица избила одного из членов экипажа, после ее заперли в каюте, где она начала крушить мебель и кричать, что убьет весь экипаж.

Тогда четверо мужчин привязали женщину к стулу полотенцами и скотчем.

По данным телеканала, инцидент произошел еще в августе, однако известно о нем стало только сейчас.

В настоящее время правоохранители проводят проверку, в том числе и в отношении членов экипажа, связавших горничную.