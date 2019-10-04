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Уборщица устроила погром на туристическом теплоходе

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© vodohod.com

© vodohod.com

На пассажирском теплоходе «Юрий Андропов», везшем туристов на остров Валаам, пьяная горничная устроила дебош, сообщает РЕН ТВ.

Сначала неадекватная уборщица избила одного из членов экипажа, после ее заперли в каюте, где она начала крушить мебель и кричать, что убьет весь экипаж.

Тогда четверо мужчин привязали женщину к стулу полотенцами и скотчем.

По данным телеканала, инцидент произошел еще в августе, однако известно о нем стало только сейчас.

В настоящее время правоохранители проводят проверку, в том числе и в отношении членов экипажа, связавших горничную.

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