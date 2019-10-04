Песков заявил о продолжении работы по обмену заключенными с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конечной целью обмена заключенными с Украиной должен быть формат «всех на всех», сообщает ФАН.

По его словам, работа в этом контексте продолжается.

Все это зависит от готовности двух сторон, — цитирует его агентство.

При этом Песков не уточнил, о каком именно вероятном обмене идет речь — между Украиной и Россией или между Украиной и Донбассом.

Как сообщал «Ридус», министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в четверг, 3 октября, анонсировал новый масштабный обмен удерживаемыми лицами с Россией уже на следующей неделе. При этом деталей вероятного обмена Пристайко не уточнил.

Ранее СМИ сообщали, что участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины во время встреч в Минске обсуждают перспективу обмена пленными между Киевом и Донбассом в двух возможных форматах: «всех установленных на всех установленных» и «200 на 70». Таким образом стороны планируют выполнить в полном объеме шестой пункт минских соглашений — обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».

Напомним, 7 сентября был произведен обмен удерживаемых граждан России и Украины в формате «35 на 35», а уже 10 сентября уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова анонсировала следующий этап обмена удерживаемыми лицами с РФ. Спустя несколько дней эти планы подтвердил президент Владимир Зеленский.