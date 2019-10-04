Мосгорсуд не стал смягчать приговор блогеру Синице

Мосгорсуд не стал менять приговор блогеру Владиславу Синице, который был осужден на пять лет лишения свободы за угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии.

«Приговор Пресненского суда Москвы оставить без изменения», — решила судья.



Пост с угрозами в адрес детей силовиков Владислав Синица, известный под псевдонимом Макс Стеклов, опубликовал в своем микроблоге Twitter во время летних несанкционированных митингов, которые проходили в Москве.

Сам Владислав Синица заявил, что его слова о «снафф-видео» были вырваны из контекста. Однако, судя по его высказываниям в социальных сетях, к насилию господин Синица действительно неравнодушен.

Ранее в поддержку Владислава Синицы выступили многие лидеры российской оппозиции, а также небезызвестный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар.

А вот член Совета по правам человека Николай Сванидзе, напротив, считает приговор блогеру вполне заслуженным.



«Вообще все, что связано с тем, что может быть воспринято как призыв к расправе над детьми, ни в какие ворота не лезет. Все, что касается детей, нужно выводить за скобки немедленно», — подчеркнул Сванидзе.