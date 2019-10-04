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В Ингушетии сотрудники ФСИН устроили перестрелку

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

В Ингушетии в результате перестрелки между сотрудниками ФСИН пострадал один человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером в четверг, 3 октября, в районе села Яндаре.

В результате происшествия мужчину с огнестрельным ранением груди госпитализировали в клиническую больницу Назрани.

В настоящее время в связи с происшествием проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

Напомним, 18 сентября около 17:30 на станции метро «Рязанский проспект» в Москве сотрудник патрульно-постовой службы 35-летний прапорщик Алексей Смирнов открыл стрельбу по работникам отдела собственной безопасности.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал «Ридусу» подробности происшествия, согласно версии отдела собственной безопасности, а также — версии прапорщика Смирнова.

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