В Ингушетии сотрудники ФСИН устроили перестрелку
- 04 октября 2019, 11:42
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Ингушетии в результате перестрелки между сотрудниками ФСИН пострадал один человек, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел вечером в четверг, 3 октября, в районе села Яндаре.
В результате происшествия мужчину с огнестрельным ранением груди госпитализировали в клиническую больницу Назрани.
В настоящее время в связи с происшествием проводится проверка, выясняются все обстоятельства.
Напомним, 18 сентября около 17:30 на станции метро «Рязанский проспект» в Москве сотрудник патрульно-постовой службы 35-летний прапорщик Алексей Смирнов открыл стрельбу по работникам отдела собственной безопасности.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал «Ридусу» подробности происшествия, согласно версии отдела собственной безопасности, а также — версии прапорщика Смирнова.
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