Украина намерена согласовать с Россией закон о статусе Донбасса

Глава комитета Верховной рады по иностранным делам, депутат фракции «Слуга народа» Богдан Яременко заявил, что проект закона об особом статусе Донбасса планируется согласовать с Россией, сообщает телеканал «112 Украина».

Отвечая на вопрос журналистов, парламентарий отметил, что «это будет не только решение Верховной рады».

По его словам, вынесение вопроса об особом статусе Донбасса на референдум может быть воспринято Москвой как попытка Киева отказаться от своих обязательств по мирному урегулированию военного конфликта на юго-востоке Украины.

Поэтому, чтобы не сорвать мирные договоренности, проект будет согласован, отметил Яременко.

Как сообщал «Ридус», в четверг, 3 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к согражданам, в котором призвал соотечественников не поддаваться на провокации в связи с подписанием представителем Киева Леонидом Кучмой «формулы Штайнмайера» — соглашения о механизме политического урегулирования в Донбассе.

По словам украинского лидера, в «формуле Штайнмайера» нет «никакой капитуляции, никакой сдачи национальных интересов». «Никаких договорняков и глобальных шагов без согласия народа Украины», — подчеркнул Зеленский, напомнив, что его первоочередной задачей является «возвращение людей и территорий, возвращение пленных и установление мира».

Напомним, «формула Штайнмайера» названа по имени президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, предложившего вариант урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе, который предполагает введение в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

