Пять человек погибли при аварийной посадке самолета возле Львова

Пять человек погибли и трое пострадали в результате аварийной посадки самолета Ан-12 подо Львовом на Украине.

Об инциденте сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, грузовой рейс авиакомпании «Украина-Аэроальянс» направлялся во Львов из испанского города Вико.

На борту находились семь человек экипажа и один человек, сопровождающий груз.



Министр отметил, что аварийная посадка была совершена из-за того, что у самолета закончилось горючее, в настоящее время идет расследование инцидента.