Пять человек погибли при аварийной посадке самолета возле Львова
- 04 октября 2019, 10:41
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Пять человек погибли и трое пострадали в результате аварийной посадки самолета Ан-12 подо Львовом на Украине.
Об инциденте сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
По его словам, грузовой рейс авиакомпании «Украина-Аэроальянс» направлялся во Львов из испанского города Вико.
На борту находились семь человек экипажа и один человек, сопровождающий груз.
Министр отметил, что аварийная посадка была совершена из-за того, что у самолета закончилось горючее, в настоящее время идет расследование инцидента.
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