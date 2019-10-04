Продукты на фруктозе оказались не полезнее обычного сахара

Специалисты из Бостонского медицинского центра Joslin провели исследование, которое показало, что фруктоза в продуктах — это не самый лучший заменитель сахара.

В своей работе ученые пытались выяснить, какую роль играет чистая фруктоза в пищевых продуктах с точки зрения инсулинорезистентности и метаболического синдрома.

Напомним, что фруктоза — моносахарид, который в свободном виде присутствует в сладких фруктах, овощах, меде. Также ее могут синтетически выращивать и добавлять в диетические продукты для худеющих и диабетиков.

В ходе недавнего исследования ученые выяснили, что из-за фруктозы в печени быстро накапливается жир. Если бы человек ел продукты с сахаром, то такого быстрого накопления жира не происходило бы. Дело в том, что глюкоза повышает способность печени сжигать жир.

Метаболизм проходит быстрее и здоровее, уточняют специалисты.

В рамках своей работы ученые провели исследование на животных, на которых были испытаны шесть диет: обычное регулярное питание, рацион с повышенным содержанием фруктозы, питание с высоким содержанием глюкозы, диета с высоким содержанием жиров, диета на фруктах и источниках глюкозы, жирная диета с высоким содержанием глюкозы.

Оказалось, что при большом содержании фруктозы основные функции печени нарушаются.

Врачи советуют пациентам с диабетом тщательнее следить за питанием и минимизировать продукты с содержанием фруктозы. Она не только повышает калорийность рациона, но и нарушает работу печени.