Кемеровчанка отсудила у кредитора 25 тысяч рублей за хамство

В Кемерово суд оштрафовал на 25 тысяч рублей микрофинансовую компанию, сотрудники которой пытались взыскать с местной жительницы долг, обзывая ее «быдлянской натурой» и другими нехорошими словами.

«Кемеровчанка Елена заключила договор потребительского займа по интернету с зарегистрированным в Москве ООО МФК „Вэббанкир“. А потом вышло так, что не смогла с долгом рассчитаться. И представители кредитора стали регулярно ей названивать», — пишет «Российская газета».

Терпение Елены лопнуло, когда ей по поводу долга позвонил некто Давид Юрьевич (фамилию сотрудник МФК не назвал, хоть закон обязывает это делать), и принялся оскорблять. Женщина сделала запись разговора и с детализацией оказанных услуг связи приложила к жалобе в суд, который в итоге встал на ее сторону.



Административное дело в отношении «Вэббанкира» стало пятым по счету, всего по жалобам униженных заемщиков кредиторы теперь сами должны заплатить 170 тысяч рублей. Всего в Кузбассе за первую половину 2019 года к ответственности были привлечены более тридцати коллекторских и микрофинансовых организаций.

Напомним, для оздоровления кредитного рынка Минюст разработал законопроект, который меняет досудебный порядок возврата просроченный задолженности физических лиц. Согласно концепции нового закона, взыскатель сможет обратиться в суд только в том случае, если заемщик не закроет долг в 30-дневный срок после получения уведомления о возврате просрочки. Такой механизм, если Госдума его одобрит, позволит установить дополнительные гарантии прав физлиц, а также снизит нагрузку на государственные органы.

Кроме того, еще один способ помочь россиянам, погрязшим в кредитах, нашли в Минэкономразвития. Это ведомство разработало поправки к законам о взыскании долгов физлиц и «О микрофинансовой деятельности», которые обязывают банки перед передачей долга коллекторам предложить его по той же цене самому должнику.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что делать, если заемщика терроризируют коллекторские агентства, допекают страховые компании, обманывают банковские работники, а сотрудники микрофинансовых организаций портят жизнь своим оскорбительным высокомерием либо откровенным хамством.