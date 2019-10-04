Под Краснодаром совершен рейдерский захват завода, ранены охранники
- 04 октября 2019, 10:05
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Под Краснодаром вооруженные люди предприняли попытку рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По его данным, на территорию завода ворвались восемь человек с оружием и открыли огонь.
Он отметил, что напавшие ранили двух охранников и попытались взять предприятие под свой контроль.
Сначала захватчики попытались взять в заложники находившихся внутри людей, однако позже отпустили их и забаррикадировались внутри завода, добавил собеседник агентства.
В настоящее время с ними ведутся переговоры, оба охранника с пулевыми ранениями госпитализированы.
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