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Под Краснодаром совершен рейдерский захват завода, ранены охранники

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© pixabay.com

© pixabay.com

Под Краснодаром вооруженные люди предприняли попытку рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его данным, на территорию завода ворвались восемь человек с оружием и открыли огонь.

Он отметил, что напавшие ранили двух охранников и попытались взять предприятие под свой контроль.

Сначала захватчики попытались взять в заложники находившихся внутри людей, однако позже отпустили их и забаррикадировались внутри завода, добавил собеседник агентства.

В настоящее время с ними ведутся переговоры, оба охранника с пулевыми ранениями госпитализированы.

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