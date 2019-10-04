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Госдеп США одобрил продажу Украине 150 комплексов Javelin

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© FA Bobo/PIXSELL/PA Images

© FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Государственный департамент США одобрил продажу Украине военной техники, включая 150 противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Общая сумма сделки составляет 39,3 миллиона долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (DSCA).

Вместе с комплексами Украина получит все необходимое оборудование к ним, отмечает ФАН.

Как сообщал «Ридус», ранее сделка была уже одобрена Конгрессом США.

Кроме того, Вашингтон намерен предоставить Киеву 250 миллионов долларов на укрепление Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что СМИ заподозрили Курта Волкера, занимавшего до недавнего времени должность спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины, в коррупции при поставках комплексов на Украину.

Как известно, в марте 2018 года администрация США приняла решение продать Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin на 47 миллионов долларов.

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