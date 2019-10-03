Две страны отменили визы для россиян

В ближайшие дни будет установлен взаимный безвизовый режим России еще с двумя странами, сообщают «Новые Известия» со ссылкой на российский МИД.

Одна из них — расположенная в Африке Ботсвана, считающаяся по местным меркам достаточно благополучной, так как там добываются алмазы.

Безвизовый режим с это страной вступает в силу 8 октября. Россияне смогут здесь находиться до 30 дней, но в сумме — до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

Второе государство островное — Антигуа и Барбуда. Оно расположено в Карибском море и процветает за счет туризма, отмечает газета.

Соглашение между Россией и Антигуа и Барбудой о взаимной отмене виз вступает в силу 22 октября.

Граждане РФ смогут теперь находиться на территории этой страны до 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней, считая с даты первого въезда.

Как сообщал «Ридус», в прошлом году Россия установила безвизовый режим с Доминиканской Республикой, Тайванем и Объединенными Арабскими Эмиратами.