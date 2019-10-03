Бывшая жена экс-короля Малайзии Мухаммада V, обладательница титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина призвала своего бывшего супруга не устраивать публичный скандал.

«Я бы хотела извиниться за его поведение», — написала девушка в своем аккаунте в Instagram.

«Фарис, ты отец, и ты королевских кровей: подумай, что ты делаешь», — добавила Воеводина.

По ее словам, она не виделась с бывшим супругом с прошлого декабря и дала несколько дней назад свое первое интервью Daily Mail, чтобы прояснить ситуацию с разводом.

Модель отметила, что ее бывший муж прячется от нее и их сына, а также делает конфликт достоянием общественности.

Как ранее сообщал таблоид Daily Mail со ссылкой на приближенных султана Келантана Мухаммада V, tuj бывшая супруга Оксана Воеводина запросила после развода «астрономическую» сумму.



По данным источников, Воеводина требует квартиру в Москве за 1,2 миллиона фунтов стерлингов (примерно 96 миллионов рублей), дом в Лондоне стоимостью 8 миллионов фунтов стерлингов (более 640 миллионов рублей), а также 24 тысячи фунтов стерлингов (1,9 миллиона рублей) в месяц на содержание ребенка.

За кого она меня принимает, за Билла Гейтса? Леон в следующем году поступает в Итонский колледж или на что нужны такие огромные суммы денег для маленького ребенка? — процитировали султана его приближенные.

Как рассказывал «Ридус», Оксана Воеводина вышла замуж за Мухаммада V, который старше ее на 23 года, в ноябре 2018-го. Пара познакомилась на выставке в Европе, где король Малайзии сразу произвел впечатление на девушку. По словам Оксаны, она не поверила в то, что он настоящий монарх, и в шутку в ответ назвала себя королевой Москвы.

Ради свадьбы Воеводина приняла ислам и получила новое имя — Рихана. Король же отрекся от престола.

О разводе российской модели Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии Мухаммада V стало известно в июле.