Четверо полицейских погибли в здании префектуры в центре Парижа

В здании префектуры полиции Парижа в центре французской столицы мужчина с ножом напал на стражей порядка, пишет газета Le Figaro.

В результате погибли четверо полицейских. По данным источников издания, возможной версией нападения является сведение личных счетов.

Один из собеседников газеты рассказал, что напавший на полицейских мужчина был гражданским сотрудником префектуры.



Напавшего ликвидировали, отмечает телеканал BFMTV. По его данным, один из полицейских застрелил злоумышленника из табельного оружия. Инцидент произошел на острове Сите около 13:00 по местному времени (14:00 МСК).



Ближайшая станция метро «Сите» в настоящее время закрыта.

